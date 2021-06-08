Женщина на микроавтобусе сбила на дороге мотоциклиста

Женщина на микроавтобусе сбила на дороге мотоциклиста

В Уссурийске в понедельник, 7 июня, микроавтобус сбил мотоцикл. За рулем находилась женщина, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.

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