«Они худшие в лиге. Кто же тогда мы?». «Хорнетс» всухую проиграли сезонную серию «Вашингтону»

«Шарлотт» проиграл дома 100:113. Это 4-е поражение «Хорнетс» в сезонной серии между командами. «Они считаются худшей командой в лиге и выиграли у нас 4 раза.
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