Несколько слов о чакрах и связи с системами внутренних органов организма человека ✅ Мы на RUTUBE ✅ Мы на YOUTUBE Завтра 10 октября, начинается новый цикл 7 тел — практики Целителей 👉https://safita.
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Несколько слов о чакрах и связи с системами внутренних органов организма человека ✅ Мы на RUTUBE ✅ Мы на YOUTUBE Завтра 10 октября, начинается новый цикл 7 тел — практики Целителей 👉https://safita.