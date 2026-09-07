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Царьград

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Председатель АдГ Гауланд вызвал скандал из-за высказываний о нацизме

Председатель АдГ Гауланд вызвал скандал из-за высказываний о нацизме

Партия "Альтернатива для Германии" сталкивается с изоляцией из-за отказа других партий сотрудничать. В 2018 году высказывания Александра Гауланда на конференции в Тюрингии вызвали скандал, когда он приуменьшил преступления нацизма, вызвав критику в политических кругах.

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