Председатель АдГ Гауланд вызвал скандал из-за высказываний о нацизме

Партия "Альтернатива для Германии" сталкивается с изоляцией из-за отказа других партий сотрудничать. В 2018 году высказывания Александра Гауланда на конференции в Тюрингии вызвали скандал, когда он приуменьшил преступления нацизма, вызвав критику в политических кругах.