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Исследование: Прием антибиотиков не связан с повышенным риском когнитивных нарушений у пожилых людей

Согласно исследованию, опубликованному в онлайн-выпуске журнала Neurology, ученые из Гарвардской медицинской школы не обнаружили связи между приемом антибиотиков и повышенным риском когнитивных нарушений или деменции у здоровых пожилых людей.

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