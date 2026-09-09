Россотрудничество отправит 80 аргентинцев на фестиваль в России

80 участников из Аргентины посетили Русский дом в Буэнос-Айресе. Они приняли участие в подготовке к Международному фестивалю молодежи в России, который пройдет 11 сентября в Екатеринбурге.
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