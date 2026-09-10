ФСБ сорвала теракт, где жертвой был намечен посол Британии в Москве. Заказчик – Украина. Неужели Запад теряет контроль над Киевом? Ответ дал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.
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