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Царьград

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Запад теряет контроль над Киевом? Полковник Пинчук - о сорванном теракте против посла Британии

Запад теряет контроль над Киевом? Полковник Пинчук - о сорванном теракте против посла Британии

ФСБ сорвала теракт, где жертвой был намечен посол Британии в Москве. Заказчик – Украина. Неужели Запад теряет контроль над Киевом? Ответ дал доктор политических наук, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук.

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