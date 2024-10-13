Власти Сочи отозвали разрешение на строительство крупного отеля в Лазаревском районе

Власти Сочи отозвали разрешение на строительство крупного отеля в Лазаревском районеВласти Сочи приостановили разрешение на строительство отеля Alean Resort Montvert в поселке Якорная Щель из-за судебных разбирательств.
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