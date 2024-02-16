Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

А чему ты, безграмотный мужик, внуков научишь? Если за 10 лет в школе русский язык так и не освоил ? Но лезешь других учить, позорище позорное !

Марина Трянина

вообще-то, татуировками себя украшали дикари, чтобы показать своим врагам или окружающим, какие они красивые, мужественные, сильные, удачливые, умные и тп... а чуть позже татуировками себя украшали заключенные, чтобы подтвердить свою крутость и значимость... Поэтому когда сейчас девушки или женщины или всякие фрики начинают себе лепить татуировки - это у меня вызывает недоумение...вроде бы они не из дикарей и ни из заключенных, живут в цивилизованном мире, в 21 веке, но копируют привычки и традиции дикарей...