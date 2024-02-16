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Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Поколение старух с лишними килограммами и татуировками, без семьи и детей (с)

Я знаю только одно качество, которое у мужчин развито в разы лучше, чем у женщин. Нет, это не интеллект, не выносливость и даже не знаменитое умение делать все свои дела стоя.

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Комментарии
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Мила Терехова
А чему ты, безграмотный мужик, внуков научишь? Если за 10 лет в школе русский  язык так и не освоил  ? Но лезешь других учить,  позорище позорное !
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13 час.
Виктор Белогорцев
тебя учить смысла нет родилась дурой, жила дурой и помрешь дурой, но с татухой
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6 час.
Марина Трянина
вообще-то, татуировками себя украшали дикари, чтобы показать своим врагам или окружающим, какие они красивые, мужественные, сильные, удачливые, умные и тп... а чуть позже татуировками себя украшали заключенные, чтобы подтвердить свою крутость и значимость...  Поэтому когда сейчас девушки или женщины или всякие фрики начинают себе лепить татуировки - это у меня вызывает недоумение...вроде бы они не из дикарей и ни из заключенных, живут в цивилизованном мире, в 21 веке, но копируют привычки и традиции дикарей...
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3 час.

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