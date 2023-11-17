Врач рассказал, можно ли по прическе определить психическое состояние человека

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов 17 ноября рассказал «Известиям», можно ли по прическе определить психическое состояние человека.
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