Гусев: Над Воронежем сбили беспилотник ВСУ

Руководитель Воронежской области Александр Гусев поделился сведениями о том, что военнослужащим Вооружённых сил Российской Федерации в ночной период удалось выявить в небе над областным центром вражеский боевой БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии