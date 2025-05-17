Экс-глава "Спартака" Червиченко раскритиковал ставку клуба на иностранцев

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко подверг критике работу спортивного директора столичного клуба Франсиса Кахигао и заявил, что в команде выбрали неправильную ставку на иностранных футболистов.
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