Новый кроссовер КамАЗ-43114 «Прайм» 2023-2024 представлен незадолго до презентации

Сегмент компактных кроссоверов на российском автомобильном рынке оставляет желать лучшего. Одни только дилеры, которые поставляют автомобили в Россию в рамках параллельного импорта, не могут удовлетворить потребности покупателей в этом сегменте.
Сегмент компактных кроссоверов на российском автомобильном рынке оставляет желать лучшего. Одни только дилеры, которые поставляют автомобили в Россию в рамках параллельного импорта, не могут удовлетворить потребности покупателей в этом сегменте.
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