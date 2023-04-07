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Новый кроссовер КамАЗ-43114 «Прайм» 2023-2024 представлен незадолго до презентации

Новый кроссовер КамАЗ-43114 «Прайм» 2023-2024 представлен незадолго до презентации

Сегмент компактных кроссоверов на российском автомобильном рынке оставляет желать лучшего. Одни только дилеры, которые поставляют автомобили в Россию в рамках параллельного импорта, не могут удовлетворить потребности покупателей в этом сегменте.

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