Эффективное управление памятью в WhatsApp: советы эксперта Елена ГалицкаяРуководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян поделился с агентством «Прайм» ценной информацией о том, как эффективно управлять памятью в популярном мессенджере WhatsApp.