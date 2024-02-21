Эффективное управление памятью в WhatsApp: советы эксперта Елена ГалицкаяРуководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян поделился с агентством «Прайм» ценной информацией о том, как эффективно управлять памятью в популярном мессенджере WhatsApp.
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