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  • Елена Котенева
    Мерзкий и наглыйКуда пропал Борис...
  • Лидия Санникова
    Какой политик? На мошенника похож...Куда пропал Борис...
  • леонид рыбаков
    да введите смертную казнь за наркотики и не надо сидеть и вычислять где еще присутствует наркотик .Китай Тайвань в на...Штраф за одуванчи...

Эффективное управление памятью в WhatsApp: советы эксперта

Эффективное управление памятью в WhatsApp: советы эксперта

Эффективное управление памятью в WhatsApp: советы эксперта Елена ГалицкаяРуководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян поделился с агентством «Прайм» ценной информацией о том, как эффективно управлять памятью в популярном мессенджере WhatsApp.

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