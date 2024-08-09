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Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов.

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