Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов.
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