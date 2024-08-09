Глава Следкома России затребовал доклад о ходе расследования дела о гибели пенсионерки в ижевском доме престарелых

Ижевск. Удмуртия. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение руководителю следственного управления СК России по Удмуртии представить доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели женщины в ижевском пансионате для пожилых и инвалидов.