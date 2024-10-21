Ученые прогнозируют магнитную бурю в ночь на 22 октября

В ночь с 21 на 22 октября на Земле может начаться магнитная буря, которая продлится несколько часов. Такие данные содержатся в прогнозе, опубликованном Лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).