Новые киты Bitcoin агрессивно фиксируют прибыль

После достижения нового исторического максимума в активности китов заметна явная разница в поведении групп: «новые» киты фиксируют прибыль активнее всего, что отражается в высоком коэффициенте реализованной прибыли (Realized Profit Ratio), создавая краткосрочный приток продаж.
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