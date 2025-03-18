Константин Бондаренко: Теперь Штаты — главный враг Украины, и придется опять переписывать историю

vagas Karlito

Интересное кино Трамп ЕС по сути не признает ,- но говорит о Европе в целом ! С кем там ему общаться если в его понятии ЕС это не Европа! Нам бы тоже следовало начать игнорировать ЕС как союз! А то пишем о том .что там за бредни от туда идут и что там кто то чего то сказал или пукнул!)) Европа в каком то странном состоянии! Вроде союз какой то есть, только что он и как, и зачем,- не понятно! НАТО тоже само по себе! Кавардак какой-то!