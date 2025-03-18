Кто там? Телеграм! О чем говорят лидеры общественного мнения — самое интригующее и спорное на этот час Полина Носова Фото: AP/TASS Игорь Шишкин: Крестовый поход против СССР В первой половине 1940 г.
Константин Бондаренко: Теперь Штаты — главный враг Украины, и придется опять переписывать историю
Комментарии
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Eduard
А им друзей на самом деле нет нинде.Европа это фальшивка,еадежда Украину делить,а не "любовь"!
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10 час.
vagas Karlito
Интересное кино Трамп ЕС по сути не признает ,- но говорит о Европе в целом ! С кем там ему общаться если в его понятии ЕС это не Европа! Нам бы тоже следовало начать игнорировать ЕС как союз! А то пишем о том .что там за бредни от туда идут и что там кто то чего то сказал или пукнул!)) Европа в каком то странном состоянии! Вроде союз какой то есть, только что он и как, и зачем,- не понятно! НАТО тоже само по себе! Кавардак какой-то!
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9 час.
Вячеслав Гришин
Так эти черти могут придумать свой язык 2.0. Только он нах никому не нужен.
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6 час.
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