Шахназаров заявил, что результат СВО изменит весь мир

Результат спецоперации России по защите Донбасса изменит весь мир, заявил 29 февраля «Известиям» генеральный директор концерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров перед посланием президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
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