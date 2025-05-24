Китайская компания выпустит гуманоидного робота-компаньона уже в этом году

Китайская компания выпустит гуманоидного робота-компаньона уже в этом годуКитайская компания, известная своими промышленными роботами, объявила о планах выпустить гуманоидного робота-компаньона уже в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии