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Китайская компания выпустит гуманоидного робота-компаньона уже в этом году

Китайская компания выпустит гуманоидного робота-компаньона уже в этом году

Китайская компания выпустит гуманоидного робота-компаньона уже в этом годуКитайская компания, известная своими промышленными роботами, объявила о планах выпустить гуманоидного робота-компаньона уже в этом году.

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