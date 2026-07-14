ВС РФ поразили еще три сухогруза в порту Одесса

Российскими ударными БПЛА поражены еще три сухогруза на рейде порта Одесса, а в порту Южный Одесской области - объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки ГСМ, и пять резервуаров с топливом для ВСУ.
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