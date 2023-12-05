Комик из России Александр Ревва вернулся на родину для того, чтобы "спасти мир"

Серьёзную ношу артист взял на себя после того, как долгое время провёл в бегах на курортах Испании.Некоторое время артист Александр Рева проживал в Испании после того, как уехал из страны после начала специальной военной операции.
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