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Царьград

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Комик из России Александр Ревва вернулся на родину для того, чтобы "спасти мир"

Комик из России Александр Ревва вернулся на родину для того, чтобы "спасти мир"

Серьёзную ношу артист взял на себя после того, как долгое время провёл в бегах на курортах Испании.Некоторое время артист Александр Рева проживал в Испании после того, как уехал из страны после начала специальной военной операции.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Мерзкий полумужик....
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14 час.
Алатырка
Кто ему позволил сюда явиться да еще и выступать!?
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13 час.

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