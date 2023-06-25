«Амкал» и 2Drots встретятся в 1/2 финала МФЛ в Казани на «Ак Барс Арене»

25 июня, воскресенье 2Drots – «Амкал» – 19:30 2Drots (стартовый состав): «Амкал» (стартовый состав): Матч пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».
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