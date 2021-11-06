Последние новости

32 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Сиденко
    Мдааа.... Где Вы Павел Судоплатов?! Как Вас нам не хватает!Зеленский пробил дно
  • саша пупкин
    Блин, Суходрищева на него нет.Жозеп Боррель опя...
  • Надежда
    Эта санду-панду не вызывает доверия, обычная русофобка и западная марионеткаЖозеп Боррель опя...

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

В Москве отреагировали на "признание Крыма Беларусью"

Вчера Лукашенко посетовал на то, что Владимир Путин не пригласил его в Севастополь на празднование Дня народного единстваЭто заявление своеобразно трактовал председатель комиссии по международным делам нижнего белорусского парламента Андрей Савиных.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх