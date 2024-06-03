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Накануне премьеры стал доступен отрывок из мультфильма «Последний дракон»

Накануне премьеры стал доступен отрывок из мультфильма «Последний дракон»

Анимация выходит в кино 6 июня. «Последний дракон», реж. Сальвадор Симо, Ли Цзяньпин Кинопрокатная компания «Вольга»Российским зрителям стал доступен отрывок из мультфильма «Последний дракон», который выходит в широкий российский прокат с 6 июня.

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