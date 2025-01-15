Люди просто бегут. Количество дезертиров растет – нацист из «Свободы»

На Украине растет количество случаев самовольного оставления части. Об этом в эфире телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, мобилизовавшийся в ВСУ член националистического ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».