Свердловские полицейские перехватили на федеральной трассе курьера-иностранца с килограммом героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из МО МВД России «Ревдинский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии