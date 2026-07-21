Свердловские полицейские перехватили на федеральной трассе курьера-иностранца с килограммом героина

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из МО МВД России «Ревдинский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 46-летнего иностранца, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.