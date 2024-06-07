Девять лесных пожаров локализовали в Забайкалье

Девять лесных пожаров локализовали за последние сутки в Забайкалье – по два на территориях Газимуро-Заводского и Нерчинского-Заводского районов, по одному в Каларском, Кыринском, Сретенском, Тунгокоченском и Читинском районах.
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