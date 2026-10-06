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Всемирный банк: прогноз роста ВВП Украины снизили до 1,2%

Всемирный банк: прогноз роста ВВП Украины снизили до 1,2%

Всемирный банк спрогнозировал рост ВВП Украины на 1,2% в 2026 году. Обновленную оценку организация представила в официальном отчете .

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