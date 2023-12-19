Витька-алкаш жил на краю поселка один. После смерти матери дом запустил, перебивался редкими заработками, столовался у одиноких соседок.
Малыш
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Плачу!Не могу!!!!!Спасибо!!!!
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22 час.
Элеонора Коган
Чудесный рассказ о том что добро побеждает зло. Виктор - бандит и убийца, получил по заслугам. Павлик поправился. Людей к нему привёл именно Малыш, умный и преданный пёсик!!!Вместе с мальчиком они спасли маленького котёнка, которого обижали злые дети. А умные Игорь и Полина приняли его и Малыша!!!
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17 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что убийц того старика задержали, и они получат по заслугам.
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17 час.
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