ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Гулевич
    Вся история показывает мы не особо напрягается, пока нас не напрягают. Потом остановиться уговаривать замучаются.США и Финляндия в...
  • Вадим Скоробогатов
    Россия только вперёд..И мочить это дерьмовойско ННАААААХХХХХХХСША и Финляндия в...
  • Лариса Парфенова (Чиликина)
    Отлично. Так держать РОССИЯ.США и Финляндия в...

Малыш

Малыш

Витька-алкаш жил на краю поселка один. После смерти матери дом запустил, перебивался редкими заработками, столовался у одиноких соседок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Zoia Goldshtab
Плачу!Не могу!!!!!Спасибо!!!!
Ответить
22 час.
Элеонора Коган
Чудесный рассказ о том что добро побеждает зло. Виктор - бандит и убийца, получил по заслугам. Павлик поправился. Людей к нему привёл именно Малыш, умный и преданный пёсик!!!Вместе с мальчиком они спасли маленького котёнка, которого обижали злые дети. А умные Игорь и Полина приняли его и Малыша!!!
Ответить
17 час.
Элеонора Коган
Хорошо, что убийц того старика задержали, и они получат по заслугам.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх