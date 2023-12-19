Элеонора Коган

Чудесный рассказ о том что добро побеждает зло. Виктор - бандит и убийца, получил по заслугам. Павлик поправился. Людей к нему привёл именно Малыш, умный и преданный пёсик!!!Вместе с мальчиком они спасли маленького котёнка, которого обижали злые дети. А умные Игорь и Полина приняли его и Малыша!!!