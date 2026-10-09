Союз отцов: зумеры массово отказываются от отношений из-за примеров родителей

Зумеры все чаще отказываются от вступления в интимные отношения и от заключения браков. Ответственность за это в первую очередь несут их родители – их негативные примеры пугают молодежь, которая не хочет сталкиваться с такими же вызовами, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.