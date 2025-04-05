Ловим налима в нерестовый запрет

Если говорить о налиме, то зимнюю рыбалку лучше всего осуществлять на живую рыбу. Как правило, наиболее крупные особи налима вылавливаются на живца и разделанную рыбу в период, когда разрешен промысел налима (до 15 декабря и после 31 января).
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