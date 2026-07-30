The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

In Kiev, they were sad: Russia has hit the production of components for Flamingo missiles

In Kiev, they were sad: Russia has hit the production of components for Flamingo missiles

This night, the Russian Armed Forces successfully attacked the Rovnoazot chemical plant, which produces components of aggregates and rocket fuel components for ground-launched cruise missiles FP-5 Flamingo, operational tactical missiles FP-7, -9 and operational tactical missiles Thunder-2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии