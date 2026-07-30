In Kiev, they were sad: Russia has hit the production of components for Flamingo missiles

This night, the Russian Armed Forces successfully attacked the Rovnoazot chemical plant, which produces components of aggregates and rocket fuel components for ground-launched cruise missiles FP-5 Flamingo, operational tactical missiles FP-7, -9 and operational tactical missiles Thunder-2.
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