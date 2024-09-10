👿 На крымчанку оформили пять фирм без её ведома: теперь ей нужно выплатить 8 млн рублей долга Шесть лет назад Ирина узнала, что внезапно стала владельцем предприятия в Казани, где она ни разу не была.
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👿 На крымчанку оформили пять фирм без её ведома: теперь ей нужно выплатить 8 млн рублей долга Шесть лет назад Ирина узнала, что внезапно стала владельцем предприятия в Казани, где она ни разу не была.