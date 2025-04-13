Прогноз погоды в Крыму на 13 апреля В Симферополе +10 и дождь В Севастополе +10 и дождьВ Евпатории +11 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и небольшой дождьВ Джанкое +10 и небольшой дождьВ Ялте +10 и облачно с прояснениямиВ Алуште +10 и облачно с прояснениямиВ Керчи +10 и обл.