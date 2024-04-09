Собянин: Москва продолжит оказывать помощь регионам во внедрении сервисов «МЭШ»

Собянин назвал основные задачи развития «Московской электронной школы» На своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами по дальнейшему развитию «Московской электронной школы», которой сегодня пользуется более трех миллионов горожан.
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