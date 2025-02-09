Муратов в суде обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Журналист, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов* подал кассационную жалобу на отказ суда в снятии с него статуса иностранного агента, передает РИА Новости со ссылкой на московский Замоскворецкий суд.
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