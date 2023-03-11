В Кузбассе за неделю резко подешевели огурцы

Кемеровостат опубликовал данные мониторинга цен на продукты питания и непродовольственные товары.Эксперты Кемеровостата рассказали, какие продукты питания и непродовольственные товары подорожали в Кузбассе за неделю, а какие, наоборот, подешевели.