Министр энергетики Новак: Россия стремится к повышению объемов добычи газа после СВО Ирэн ОрлонскаяВ свежем интервью для ТАСС вице-премьер России Александр Новак поделился амбициозными планами страны по увеличению добычи газа до уровня, превышающего показатели до начала спецоперации.