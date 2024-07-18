Министр энергетики Новак: Россия стремится к повышению объемов добычи газа после СВО Ирэн ОрлонскаяВ свежем интервью для ТАСС вице-премьер России Александр Новак поделился амбициозными планами страны по увеличению добычи газа до уровня, превышающего показатели до начала спецоперации.
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