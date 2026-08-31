ГОЛОС НЕКРАСОВКИ
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ГОЛОС НЕКРАСОВКИ

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В Некрасовке провели рейд по безопасности дорожного движения

На территории Некрасовки сотрудники ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО во взаимодействии с участковыми уполномоченными, ППС и представителями ГКУ «Московская безопасность» провели рейд по безопасности дорожного движения.

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