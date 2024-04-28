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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Генсек НАТО Столтенберг: Путин пригнал наши «Леопарды» на Поклонную гору. Это не по правилам, пусть отменит свой приказ

Что так обидело немцев? — Всего лишь симметричный ответ России на действия Запада Мы помним, как по странам Запада, начиная с Прибалтики, возили наш подбитый танк, демонстрируя силу украинского и западного оружия.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Они же и переписывают Правила « под себя, как им удобно». А Россия будет делать так, как ей нужно. И никто нам не указ, их забыли спросить.
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54 мин.
лл
лина любимцева
Доказательства участия Запада в войне против России...
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25 мин.
Надежда
Что умного можно ожидать от остолопен берга...☺️
Ответить
1 мин.

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