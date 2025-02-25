МИД РФ: Европа лишилась права участвовать в переговорах по Украине из-за милитаризации

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. В Министерстве иностранных дел России заявили, что европейские страны, выбравшие путь милитаризации, обоснованно лишились права участвовать в переговорах по урегулированию украинского кризиса и испытывают нарастающую изоляцию на международной арене.
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