Аккаунт музыканта Дрейка был взломан в Х и использовался для продвижения мемкоина

Аккаунт популярного рэпера Дрейка в социальной сети X (ранее Twitter) подвергся хакерской атаке. Злоумышленники использовали его для продвижения мошеннического токена на блокчейне Solana, связанного с анимационным альтер-эго артиста.
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