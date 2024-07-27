СК и прокуратура установят обстоятельства гибели подростка в Рублëво-Медвенском

В посёлке Рублëво-Медвенский городского округа Тула утонул ребёнок. Тело 14-летнего подростка было извлечено водолазами Областной поисково-спасательной службы Государственного учреждения Тульской области «Управление противопожарной службы».
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