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"Нельзя рассказывать всю правду": Генерал Гурулёв призвал засекретить часть данных об СВО

"Нельзя рассказывать всю правду": Генерал Гурулёв призвал засекретить часть данных об СВО

Фото: Олег Рукавицын, Царьград Генерал Андрей Гурулёв призвал засекретить часть данных об СВО.

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Комментарии
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см
сергей михайлов
а какая должна быть правда-про воровство в Армии или то что солдаты со своих зарплат покупают для себя запчасти  ...
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4 час.
aboreiko Борейко
Государство в лице политического руководства и военного командования во время войны не может сказать народу всю правду. Государственную и военную тайну никто на отменял. Тем не менее, если есть возможность сказать людям правду в том или ином объеме, то это надо делать. Государственная информация, которая не стыкуется с фактами, противоречит действительности, превращается в информацию со знаком минус, которая невольно создает помехи государству. Вспомним знаменитый приказ Сталина № 227 &quot;Ни шагу назад!&quot;, в котором сказана правда о положении на фронте и в стране. Это был призыв и набат, обращенный к народу.
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3 час.
ИГОРЬ честнодумов
ОН совершенно прав! Идёт война, а во время войны обязательно информация фильтруется!
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2 мин.

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