"Нельзя рассказывать всю правду": Генерал Гурулёв призвал засекретить часть данных об СВО

aboreiko Борейко

Государство в лице политического руководства и военного командования во время войны не может сказать народу всю правду. Государственную и военную тайну никто на отменял. Тем не менее, если есть возможность сказать людям правду в том или ином объеме, то это надо делать. Государственная информация, которая не стыкуется с фактами, противоречит действительности, превращается в информацию со знаком минус, которая невольно создает помехи государству. Вспомним знаменитый приказ Сталина № 227 "Ни шагу назад!", в котором сказана правда о положении на фронте и в стране. Это был призыв и набат, обращенный к народу.