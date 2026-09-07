Спецназ показал, что бывает с теми гаишниками, которые вымогают деньги у волонтеров, везущих гуманитарку бойцам СВО

История о том, как алчность окончательно отключает инстинкт самосохранения и остатки совести. На пропускном пункте в Ростовской области предприимчивые сотрудники ДПС решили стрясти скромные пять тысяч рублей с волонтеров, везущих гуманитарную помощь на Донбасс.
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