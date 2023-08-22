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Минэнерго РФ посоветовало нефтяникам принять меры по сдерживанию цены дизеля

Минэнерго РФ посоветовало нефтяникам принять меры по сдерживанию цены дизеля

Министерство энергетики порекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны в связи с проблемами с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.

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