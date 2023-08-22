Минэнерго РФ посоветовало нефтяникам принять меры по сдерживанию цены дизеля

Министерство энергетики порекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны в связи с проблемами с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.
Министерство энергетики порекомендовало нефтяникам принять меры по сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в аграрных районах страны в связи с проблемами с обеспечением топливом сельхозтоваропроизводителей на региональных нефтебазах.
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