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Аргументы недели

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Страшное слово ЗУД. Беда под Иркутском

Страшное слово ЗУД. Беда под Иркутском

Сентябрь для селян — всегда жаркая пора. Надо и урожай собрать, и с домашней живностью определиться: кого на убой, а кого дальше оставить подрастать и нагуливать вес.

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