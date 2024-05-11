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Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Я думаю, многие из вас знают анекдот про червяка, который с мужиками на рыбалку пошел.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же это &quot;дипломатические игры&quot;. Китайского лидера переиграть в этом - очень сложно. Это не Мао, который понял по своему &quot;развенчание культа Сталина&quot; в СССР, сейчас прагматика в отношениях (без идеологии) гораздо важнее.
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18 час.
М
Мария
Кто не был  в Китае - даже представить себе не может, какая это сейчас могучая, современная страна. Европа, США против Китая - это просто отсталые, грязные гнилушки. Какие дороги! Какое жилое строительство! Но самое поразительное - скорость, с которой всё возводится!
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23 мин.

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