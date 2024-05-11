ПРОСТО О ГЛАВНОМ Я думаю, многие из вас знают анекдот про червяка, который с мужиками на рыбалку пошел.
Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Конечно же это "дипломатические игры". Китайского лидера переиграть в этом - очень сложно. Это не Мао, который понял по своему "развенчание культа Сталина" в СССР, сейчас прагматика в отношениях (без идеологии) гораздо важнее.
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18 час.
М
Мария
Кто не был в Китае - даже представить себе не может, какая это сейчас могучая, современная страна. Европа, США против Китая - это просто отсталые, грязные гнилушки. Какие дороги! Какое жилое строительство! Но самое поразительное - скорость, с которой всё возводится!
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23 мин.
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