Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

Конечно же это "дипломатические игры". Китайского лидера переиграть в этом - очень сложно. Это не Мао, который понял по своему "развенчание культа Сталина" в СССР, сейчас прагматика в отношениях (без идеологии) гораздо важнее.

М

Мария

Кто не был в Китае - даже представить себе не может, какая это сейчас могучая, современная страна. Европа, США против Китая - это просто отсталые, грязные гнилушки. Какие дороги! Какое жилое строительство! Но самое поразительное - скорость, с которой всё возводится!