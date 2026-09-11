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Экспорт нефти из России снизился до 6,44 млн б/с

Экспорт нефти из России снизился до 6,44 млн б/с

Несмотря на снижение экспорта на 410 тыс б/с, доходы России от нефтеэкспорта выросли на 330 млн долларов благодаря росту цен.

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